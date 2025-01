Justiz-Flaggschiff hat einen neuen Kapitän

Nach Stationen in Wels, Sonnberg und St. Pölten will er nun den Häftlingen in Krems „Wege aufzeigen, um später ein besseres Leben zu führen“, so Huber-Günsthofer – mit Respekt, Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Zum Amtsantritt gratulierten etwa Friedrich Alexander Koenig, Generaldirektor des Strafvollzugs sowie NÖ-Landespolizeidirektor Franz Popp und Bürgermeister Peter Molnar.