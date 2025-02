„Wir hatten Angst. Viel Angst. Vor der Zukunft“

„Am 11. November 1938 sammelten die Nazis Juden ein. Wir wussten, sie kommen auch zu uns. Wir hatten Angst. Viel Angst. Was würde die Zukunft bringen?“, erinnerte sich Richard Schoen in einem Videointerview, das in der Wanderausstellung „darüber sprechen“ von „erinnern.at“ derzeit im Kärnten Museum in Klagenfurt berührt. „Es klopfte an der Tür. Die SA hat meinen Bruder und mich geholt. Sie brachten uns in einen großen Raum mit 300 oder 500 Menschen. Irgendwann sagte mein Bruder laut: ,Was haben wir Juden falsch gemacht?’ Sie brachten ihn sofort weg. Ich wollte ihm helfen, wollte was sagen, aber mein Verstand sagte: Nein, es hilft nichts. Die bringen dann auch mich um. Das war das letzte Mal, dass ich meinen Bruder sah. Ich fühle mich heute noch oft schuldig“, erzählte Richard Schoen mit tränenerstickter Stimme.