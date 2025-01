Dem Verlauf der Lutz entlang bis nach Buchboden

Der Sumpf-Bärlapp gedeiht in Mooren und Feuchtgebieten. Charakteristisch für diese Pflanze sind ihre kriechenden, oft verzweigten Triebe, die in nährstoffarmen, sauren Böden wurzeln. Die winzigen, schuppenartigen Blättchen sind spiralig um die Stängel angeordnet, was der Pflanze ein filigranes, fast moosartiges Aussehen verleiht. Auffällig ist, dass der Sumpf-Bärlapp keine Blüten bildet, denn als Farngewächs vermehrt er sich ausschließlich über Sporen. Diese werden in winzigen Sporangien gebildet, die an den Spitzen der aufrecht wachsenden Triebe sitzen und von Wind und Wasser verbreitet werden. Diese Fortpflanzungsstrategie hat sich über Jahrmillionen bewährt und erinnert an die Zeit, bevor Blütenpflanzen die Welt eroberten. Der Sumpf-Bärlapp ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit eines Lebensraums. Die Pflanze bevorzugt offene, lichtdurchflutete und nährstoffarme Standorte wie Heidemoore, Sandgruben oder Pionierflächen in Sumpfgebieten. Dort trägt sie zur Stabilisierung des Bodens bei und schafft Mikrohabitate für andere spezialisierte Arten. Allerdings ist der Sumpf-Bärlapp heute vielerorts bedroht, da Feuchtgebiete zunehmend entwässert oder anderweitig zerstört werden.