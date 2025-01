Windkraft in Kärnten: Parteien schaffen Kompromiss

Mehr als ein Drittel aller Kärntner hat an der Windkraft-Volksbefragung am 12. Jänner teilgenommen. 51,55 Prozent stimmten mit „JA“ für ein Verbot und haben damit ihrer Skepsis Ausdruck verliehen. In den Tagen danach wurde das Ergebnis, je nach politischer Richtung, als „deutlich“ oder „sehr knapp“ bezeichnet, keinen Zweifel gab es daran, dass die Politik handeln muss.