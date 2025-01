Windkraftgegner: „Sie haben uns unterschätzt!“

„Das war ein klares Fehlverhalten der Politiker. Sie haben uns unterschätzt und heruntergespielt, was in den betroffenen Gemeinden passiert“, kritisiert Christa Hintermann, Sprecherin von „Gegenwind in Kärnten“. „Die Politik muss sich klar bekennen: Ja oder Nein zur Windkraft.“ Für Hintermann, die bei Arriach mit ihrer Familie den „Bodenhof“ führt, liegt die Verantwortung für die Emotionalität der Debatte klar bei der Politik: „Das kommt davon, wenn man keine Richtung vorgibt.“