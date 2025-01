Welser Ringer-Motor läuft dank Wals-Antrieb

Am Samstag steigt in Wels zum zweiten Mal das große internationale Ringer-Turnier vor 1000 Zuschauern. Bloß: Der örtliche Verein wurde erst 2021 gegründet, erhält kaum Hilfe in der Region. Damit der Motor läuft, braucht’s wie so oft die Power von Szene-Platzhirsch AC Wals.