Teenie stürzt mit Papas Auto in Viktorsberg ab

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein ist am Mittwochabend in Viktorsberg mit dem Auto seines Vaters rund 80 Meter durch steil abfallendes Waldgelände abgestürzt. Der Jugendliche, der den Wagen ohne das Wissen seines Vaters in Betrieb genommen hatte, blieb unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Bursche einen Begleiter im Pkw hatte, das wird jedoch vom 17-Jährigen bestritten, informierte die Exekutive am Donnerstag.