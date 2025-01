Deutschpflicht | Trauerspiel

Deutschpflicht. Schon interessant, wie sich FPÖ und ÖVP zu einer Koalition anzunähern versuchen. In der großen Verhandlungsrunde der Steuergruppe am Mittwoch Vormittag wurde über alles mögliche gesprochen – nur die heißeste Kartoffel, die von Herbert Kickl am vergangenen Wochenende ins blau-schwarze Feuer geworfen wurde, die wurde dabei nicht angefasst: die Bankenabgabe, die es längst schon als „Raiffeisensteuer“ zu einem bestimmten Bekanntheitsgrad gebracht hat. Ein konkretes Modell für diese Abgabe legten die Freiheitlichen jedenfalls der Steuergruppe nicht vor. Dafür ließ man gestern andere Pläne – vor allem aus der Verhandlungsgruppe zum Thema Bildung und Forschung sickern: So sollen die Gebühren für Studenten erhöht werden und in die Schule wird man erst starten dürfen, wenn man ausreichend Deutschkenntnisse nachweisen kann. Das wäre die von den Blauen immer wieder geforderte Deutschpflicht. Da wird die ÖVP leichter mitziehen können als bei der Bankenabgabe. Aber, wie heißt es doch so schön: wo ein Wille, da ein Weg. Und Herbert Kickl wird der schwächelnden Volkspartei schon auch bei der Bankensteuer vorzeigen, wie der Weg aussieht.