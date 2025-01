Trauriger Edelpapagei vermisst seinen Bruder

Die Vorgeschichte: In einem kleinen verdreckten Käfig wurde der sensible Vogel Ende des Vorjahres zwischen Müllcontainern seinem Schicksal überlassen. „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner besuchte das geschundene „Findelkind“ in der VetMed Uni in Wien. Und dank der großzügigen Spenden unserer Leser konnten wir einen Teil der Behandlungskosten übernehmen. Mit vereinten Kräften wurde „Malou“ gerettet und ist nun in der liebevollen Obhut des Österreichischen Tierschutzvereins am Assisi-Hof in Niederösterreich.