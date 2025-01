„Es gab zum ersten Mal wirklich minus 90 Prozent“

„Zum ersten Mal wirklich minus 90 Prozent“

Es ist ein trauriger Tag für die letzten 1350 der ursprünglich 3000 Mitarbeiter. Eigentlich hätten die Filialen bis 31. Jänner geöffnet bleiben sollen, der Schließungstermin wurde aufgrund des äußerst erfolgreichen Abverkaufs vorverlegt. In Klagenfurt wurden am Mittwoch gar Möbel aus den Büros von Kika/Leiner zum Verkauf angeboten: „Ich habe am Dienstag in der ,Krone‘ gelesen, dass heute noch Abverkauf ist. Und so einen Sessel nehme ich für meine Tochter mit, der kostet nur zehn Euro“, erzählt ein Kunde: „Das ist das erste Mal, dass es wirklich minus 90 Prozent gibt. Auch wenn es ein trauriger Anlass ist.“