Jetzt ist Schluss: 90% Rabatt für Schnäppchenjäger

Nach dem Abverkauf der vergangenen Wochen sind nun die restlichen noch vorhandenen Waren um 90 Prozent verbilligt zu haben – solange der Vorrat reicht. Denn mit dem vor einigen Wochen mit geringeren Preisnachlässen gestarteten Verkauf ist der Masseverwalter sehr zufrieden. Der ursprünglich angepeilte Schließtag am 31. Jänner wurde daher vorverlegt, und auch das anfangs angedachte Offenhalten einiger Standorte bis in den Februar hinein ist nicht mehr notwendig. Waren, die auch am letzten Tag nicht über die Ladentische gehen, werden dann wohl in Bausch und Bogen an Restpostenhändler veräußert.