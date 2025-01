Leiter fordert Tschann in Bludenz heraus

Leiter wurde am Dienstagabend in einer Sitzung der Parteigremien einstimmig als Spitzenkandidat für die Bürgermeisterdirektwahl nominiert. Auch führt er die Bludenzer SPÖ-Liste an, die 66 Persönlichkeiten umfasst. Ausschlaggebend für die nochmalige Kandidatur sei etwa die schon seit längerem wirkungslose Standortpolitik des amtierenden Bürgermeisters Tschann, sagte Leiter im Anschluss an die Sitzung. „In der Bludenzer Innenstadt sehen wir eine wirklich bedenkliche Zahl von Leerständen“, so der im Juli 60 Jahre alt werdende Leiter. Diesbezüglich müsse man die Stadt wieder auf Erfolgskurs bringen. Handlungsbedarf sah er auch beim leistbaren Wohnbau und bei Sicherheitsfragen.