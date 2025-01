Massenpanik fordert sieben Tote auf Fest in Indien

Heiliges Bad nach Drama abgesagt

Drohnenaufnahmen zeigten eine riesige Menschenmenge, die sich vor der Massenpanik Schulter an Schulter am Flussufer drängte. Videos und Fotos nach dem Vorfall zeigten Leichen, die auf Bahren abtransportiert wurden, während Menschen weinend am Boden saßen und andere über zurückgelassene Habseligkeiten stiegen. Die Behörden hatten mit einer Rekordzahl von 100 Millionen Menschen gerechnet, die sich am Mittwoch in der provisorischen Zeltstadt zum heiligen Bad versammeln wollten. Dieses wurde nach dem Zwischenfall abgesagt.