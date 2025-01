Grünes Gemüse macht schlanker!

Keto-Workshop für Abnehmwillige

Ihr Mann – der Koch im Haus – hat eine Zeit lang bei der Diät mitgemacht. Wenn auch in abgespeckter Form und ohne ärztlicher Begleitung. „Ich habe die erlaubten Lebensmittel zu schmackhaften Gerichten verkocht. Gesund kann nämlich wirklich auch gut schmecken“, lacht er. Und auch er hat dabei abgenommen. Kleiner Tipp: Vor allem grünes Gemüse ist gefragt. Dazu Eiweiß und so wenig Kohlenhydrate wie möglich. Die Erfahrungen, die das Paar gemacht hat, will es jetzt in ihrem Lokal bei einem Keto-Workshop mit Interessierten teilen. Michael Graf und seine Frau werden über die Ernährung erzählen, welche Lebensmittel gut sind, welche weniger. Es gibt für die Teilnehmer (der Workshop ist mit 21 Leuten ausgebucht) auch Unterlagen zum Mit-nach-Hause nehmen