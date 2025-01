Immer wieder Ibiza: Benkos geheime Millionen-Villa

Anfang Jänner 2025. Auf Ibiza, wo der Winter die Insel in einen ruhigen Winterschlaf versetzt, wirkt alles wie ausgestorben. Touristen sind zu dieser Jahreszeit rar, Direktflüge aus Wien-Schwechat gibt es in den Wintermonaten nicht. Während nebenan auf Mallorca das Leben pulsiert, liegt Ibiza bei frühlingshaften 16 Grad unter einer stillen Decke. In einer Villensiedlung nahe Santa Eulalia del Río begegnet man kaum jemandem – nur einige peruanische Gastarbeiter und Gärtner pflegen die verlassenen Anwesen.