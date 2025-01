Sturms Baumeister kennt die Bullen-Schwächen

Zwei Klubs, ein Ziel! Sowohl Sturm als auch Leipzig wollen sich mit einem Sieg aus der Champions League verabschieden. Während die Grazer mit einem Sieg in sieben Partien so dastehen, wie man es erwarten musste, enttäuschten die deutschen Bullen in der Königsklasse vollends. Erst in der letzten Woche gelang der erste Dreier (2:1 gegen Sporting), davor hagelte es sechs Niederlagen am Stück.