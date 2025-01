Lkw-Fahrer: „Ich sah zum ersten Mal Schnee“

Anfahrhilfe riss Loch in Reifen

So richtig ins Schwitzen kam der Mann, als sein Lkw dann auch noch ins Rutschen geriet. Also montierte er mit einem Spanngurt eine sogenannte Anfahrhilfe. Die Konstruktion erfüllte ihren Zweck allerdings nicht, ganz im Gegenteil: Aufgrund der hohen Reibung platzte der Lkw-Reifen. Nun gab es erst recht kein Weiterkommen mehr.