Land Tirol warnt: Viel Schnee, große Lawinengefahr

Im Lauf des Nachmittags steigt Gefahr

Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol, erklärt: „Die Gefahr ist am Vormittag oberhalb der Waldgrenze verbreitet erheblich, also Stufe 3 der fünfteiligen Gefahrenskala. Am Nachmittag steigt die Gefahr dann in den neuschneereichen Regionen auf Gefahrenstufe 4, also große Lawinengefahr an. Wir rechnen dann mit erhöhter spontaner Lawinenaktivität.“