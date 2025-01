Steirisches Kulturbudget: „Risiko des Kahlschlags“

Noch bevor die neue steirische Landesregierung bei einer Klausur am Wochenende die Details zu ihren Vorhaben im Kulturbereich ausarbeiten will, berichtet die IG Kultur Steiermark von konkret geplanten Einsparungsmaßnahmen: So soll das Budget für die Jahres- und Projektförderungen um rund 40 Prozent gekürzt werden. „Dies betrifft vor allem kleine, gemeinnützige Kunst- und Kulturvereine, die als kulturelle Nahversorger ein lebendiges Kulturgeschehen für die lokale Bevölkerung ermöglichen“, sagt Geschäftsführerin Lidija Krienzer-Radojevic.