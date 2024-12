Kulturszene sieht die Freiheit der Kunst bedroht

„Strukturell und finanziell absichern“

In einem offenen Brief richten rund 500 Vertreterinnen und Vertreter der heimischen Kulturszene nun einen Appell an Christopher Drexler als Chefverhandler der ÖVP: „Wir haben Sie als engagierten Kulturreferenten kennengelernt und appellieren nun an Sie, dafür Sorge zu tragen, dass im Koalitionsabkommen Rahmenbedingungen festgeschrieben werden, die das Feld der Kunst und Kultur auch in Zukunft strukturell und finanziell absichern.“