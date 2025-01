SUVs in Vorarlberg so beliebt wie noch nie

Je größer, desto schlechter für die Umwelt

Drei Viertel der Vorarlberger SUV fahren zur Gänze oder als Hybrid-Pkw teilweise mit Benzin oder Diesel. Bei den Plug-In-Hybriden ist der SUV-Anteil mit 77 Prozent am höchsten. Diese versprechen allerdings in der Regel nicht, was die Werbung in Sachen Nachhaltigkeit verspricht: So zeigt ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs, dass der reale Verbrauch von Plug-In-Hybriden im Schnitt mehr als dreimal so hoch ist wie die Herstellerangaben erwarten lassen.