Hohe Nachfrage bei Verhütungs-Pilotprojekt

Verhütung wichtiger als Schutz vor Geschlechtskrankheiten

Interessant ist, dass sich zwei Drittel der Teilnehmerinnen für eine Langzeitverhütung interessieren, nur ein Drittel will eine Kurzzeitverhütung. „Im aktuellen österreichweiten Verhütungsbericht ist dieses Verhältnis umgekehrt“, sagt Putz-Erath. Warum das so ist, muss noch erhoben werden. Weiters auffallend: Das Interesse gilt mehr der Empfängnisverhütung und weniger dem Schutz vor sexuell übertragbaren Erkrankungen. „Hier müssen wir nicht nur Mädchen und Frauen, sondern sicher auch Burschen und Männer künftig noch stärker sensibilisieren.“ Durchaus überraschend ist, dass bisher das generelle Interesse am Angebot größer ist als die tatsächliche Nachfrage – die Gründe für dieses Missverhältnis sollen in den kommenden Monaten ebenfalls evaluiert werden.