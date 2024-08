Welche Methode der Verhütung am besten passt

Grundsätzlich sieht Prof. MR. Dr. Friedrich Gill, Frauenarzt in Wien, den Trend zur hormonfreien Verhütung – etwa in Form der Kupferspirale. Das kleine, biegsame, T-förmige Kunststoffgebilde wird in die Gebärmutter eingesetzt und bleibt, je nach Kupfergehalt, zwischen drei und fünf Jahren im Körper. Kupferspirale, -kette oder -ball wirken nach dem gleichen Prinzip. „Die Abgabe der Kupferionen beeinflusst die Mobilität der Härchen in den Eileitern, wo die Befruchtung stattfindet, und dient natürlich auch als mechanisches Hindernis in der Gebärmutterhöhle“ erklärt der Experte