„Alles verwüstet“: Einbrecher richteten Chaos an

Eine Einbruchsserie beschäftigt derzeit die Polizei im Bezirk Krems. In Hadersdorf haben Unbekannte eine Terrassentür mit einem spitzen Gegenstand aufgebrochen und danach die Räume massiv verwüstet. „Die Bewohner hatten vorerst gar keinen Überblick, was gestohlen wurde“, schildert ein Ermittler das Chaos am Tatort.