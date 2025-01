Diese Familie hat keine Angst vor großen Sprüngen

Im Jahr 2005 war „Masters of Dirt“-Gründer Georg Fechter der erste Österreicher, der auf einem Mountainbike einen Rückwärtssalto stand. Seine Mutter Elisabeth war 1974 die erste Frau in Österreich, die mit einem Pferd über eine zwei Meter hohe Mauer sprang. Die Familie hat ein Händchen für große Sprünge und packende Shows. Eine Geschichte über Vernunft, Schaumstoffgruben und Saltos in der Mittagspause.