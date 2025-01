Unternberg holte beim Rodeln alle Podestplätze

Dreifachsieg für Unternberg beim Paarrodeln: Da kam im Festzelt der Landjugend-Winterspiele am Samstag in Weißpriach tosender Applaus auf. Beim Paarrodeln mit einigen Geschicklichkeitsstationen – entscheidend war die Mittelzeit – waren Peter Zehner und Nicole Petzlberger im perfekten Tempo unterwegs. Auf Platz zwei folgte ein Duo aus zwei Gemeinden: Felix Kinner lenkte den Schlitten gemeinsam mit Celina Wallmannsberger aus Henndorf. Die „Bronzene“ ging an Matthias Zehner und Christina Löcker. Auch beim Nagelbewerb war der Lungau unschlagbar: Maximilian Ehrenreich jubelte für die Gruppe St. Michael.