Herzstillstand und Tote: Schwarze Serie auf Pisten

Auch gute Sportler nicht ohne Fehler

Auch zahlreiche Helfer sind an diesem Wochenende an ihre Grenzen gelangt. Erschütterung herrscht besonders in der Steiermark. Nach den beiden tödlichen Unfällen im Lachtal wurden von Geschäftsführer Karl Fussi umgehend Sicherheitschecks durchgeführt. „Ich bin mit meinem Pistenchef in beiden Situationen sofort an Ort und Stelle gefahren, um die betreffende Piste nach eventuellen Sicherheitslücken abzuklopfen. Aber dort gibt’s einfach nichts! Die Verhältnisse sind derzeit perfekt, die Abfahrt ist nicht besonders herausfordernd“, so Fussi. „Leider Gottes sind auch die besten Skifahrer nicht vor Fahrfehlern gefeit ...“