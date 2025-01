Steirische Skiregion: 13 Unfälle in 24 Stunden!

Auch am Samstag ereigneten sich mehrere Unfälle in den Skigebieten Hochwurzen, Planai und Reiteralm. Am Vormittag (11.30 Uhr) kollidierte auf der Hochwurzen eine 41-jährige Wienerin mit einem Kind. Sie kam zu Sturz und wurde verletzt ins Krankenhaus Schladming eingeliefert.