Vor 50 Jahren: „Es kamen Wäschekörbe voll Briefe“

Woher kommt der Name?

In der ersten Ausgabe vom 26. Jänner 1975 wurde den Leserinnen und Lesern die Namensgebung so erklärt: „Ombudsman (schwedisch) ist jemand, der die Rechte des Bürgers gegenüber den Behörden wahrnimmt.“ Einer unserer Kollegen, Mario Aberl, bis vor Kurzem für die heutige Ombudsfrau Barbara Stöckl tätig, ist der Sache sogar in seiner Magisterarbeit nachgegangen. Er beschreibt in der Arbeit u. a., dass es ähnliche Kontrollorgane bereits in der Antike gegeben hat.