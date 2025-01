Salzburgs Politik wird zum Duell der Geschlechter

Die inhaltliche Nähe von Edtstadler und Svazek würde für andere Parteien im Hinblick auf die Landtagswahl 2028 Chancen eröffnen. Heinisch: „Ich sehe Svazek eher am liberalen Ende der FPÖ und Edtstadler eher am konservativen Ende der ÖVP. So viel Distanz sehe ich hier nicht.“