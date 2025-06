Bezirks-Chefs füllten Lücken beim Personal

Fallzahlen stiegen seit der Pandemie rasant an

Karin Gföllner, Bezirkshauptfrau im Flachgau, strich noch einmal die Dringlichkeit hervor: „Wir kommen mit dem aktuellen Personalstand nicht aus und sind sehr froh, dass wir uns auf das Paket geeinigt haben.“ Die Gefährdungsabklärungen, also die Fälle, in denen die Kinder- und Jugendhilfe nach Meldungen zum Kindeswohl aktiv wird, haben rasant zugenommen. Von 2020 stiegen sie von 2343 auf 3356 im Jahr 2024.