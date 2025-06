183.000 Menschen kamen zur Salzburger Dult

Betrieb stand an vier Tagen kurz komplett still

Nach dem Grazer Amoklauf legte man an vier Abenden um Punkt 18 Uhr den Betrieb für zehn Minuten still. In dieser Zeit gab es weder Lichter, Musik noch Verkauf und Betrieb. Das traditionelle Feuerwerk wurde um einen Tag verschoben. Laut eigenen Angaben wählte man eine „bewusst besinnliche Inszenierung“ und wollte so ein sichtbares „Symbol der Hoffnung“ zeigen.