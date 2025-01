Zwei Tote blieben lange Zeit unbemerkt liegen

Immer wieder gibt es Todesfälle, die spät bemerkt werden – siehe Linkbox. Im Mai 2024 wurde etwa die Leiche einer Frau in ihren Vierzigern in einer Linzer Mietwohnung entdeckt. Sie war bereits seit mehr als einem Monat tot gewesen. Zumindest mehrere Tage lang blieb der Tod eines Linzer Ehepaars unbemerkt – der 84-Jährige hatte im Juni erst seine 91-jährige Gattin und dann sich selbst getötet. In St. Martin im Mühlkreis lag ein alleinstehender Pensionist zwei Wochen lang tot in seinem Haus, bevor eine Nachbarin Alarm schlug. Ein besonders tragischer Fall ereignete sich im September in Perg, wo ein 82-Jähriger seine Ehefrau (75) und anschließend sich selbst erschoss. Die schwer beeinträchtigte Tochter (57) war daraufhin im Keller des Hauses verdurstet. Das Familiendrama war beinahe einen Monat unentdeckt geblieben.