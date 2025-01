„Wollen Verdrängungseffekte verhindern“

Ab 1. Februar gilt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf ein Alkoholverbot. Damit soll das Sicherheitsempfinden deutlich verstärkt werden. Zudem werden an anderen Orten nun laufend Sicherheitsaktionen stattfinden. Die ersten Einsätze im Fritz-Imhoff-Park in Mariahilf, an der U6-Station Josefstädter Straße in Josefstadt und am Yppenplatz in Ottakring zeigten bereits Wirkung. Auch bei der Bevölkerung kommt die „Aktion scharf“ gut an, wie ein Lokalaugenschein bestätigt.