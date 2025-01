Abfahrt der Herren in Kitzbühel – 11.30 Uhr LIVE

Hemetsberger will kein „alter Platzhalter“ sein

Deutlich mehr Erfahrung hat der 33-jährige Daniel Hemetsberger, als Elfter in Bormio und Zwölfter in Gröden war er in diesem Winter knapp an den ersten zehn dran. Dann kam Platz 28 in Wengen. „Die letzte Woche war verheerend, das ist ja keine Gaude. Da gehst ins Zimmer, hockst da, völlig am Boden, und denkst dir: Alter, was geht da ab? Warum?“ Er sagte sich, wenn das in dieser Saison so weitergehe, lasse er es bleiben, denn einen alten Platzhalter brauche man nicht.