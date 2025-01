Super-G in Kitzbühel ab 11.30 Uhr LIVE

Der am Samstag in der Wengen-Abfahrt gestürzte Kriechmayr war mit einer starken und schmerzhaften Zerrung des Innenbandes im rechten Knie glimpflich davongekommen. Donnerstag in der Früh habe der Oberösterreicher bereits wieder in Saalbach trainiert. Über einen Start werde er am Freitag nach dem Einfahren kurzfristig entscheiden, sagte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl und stellte klar: Die Entscheidung liege bei Kriechmayr selbst.