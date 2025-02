Wagner-Breze: Ein kulinarisches Stückerl Graz

Klar, wenn man schon hinter die ehrwürdigen Gemäuer der traditionsreichen Backstube schauen darf, dann muss man es auch selbst probieren, nämlich den zentimeterlangen Teigstrang in der Luft in die charakteristische Form zu „schlingen“. Aber ganz ehrlich: Während es Ernst Traby – der das seit 42 Jahren macht – mit traumwandlerischer Sicherheit innerhalb weniger Sekunden schafft kriegt das der Laie (zumindest die Schreiberin dieser Reportage) nicht auf Anhieb in Perfektion hin. „Da sind Sie nicht die erste“, schmunzelt Andreas Strohmayer. Der fünfte Andreas in der alt eingesessenen Bäckerdynastie ist in der Backstube aufgewachsen, kennt hier jeden Handgriff, bringt das Gebäck selbst mit Leichtigkeit in Form.