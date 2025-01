Eurowings haben am Grazer Airport noch viel vor

Seit den ersten Flügen im Jahr 2017 hat die Lufthansa-Tochter ihre Präsenz in der Steiermark deutlich ausgeweitet. „Den größten ,Boost‘ brachte sicher die Stationierung eines Eurowings-Flugzeugs in Graz im Mai 2023“, sagt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Grazer Airports. Verstärkt wurden die Bande zwischen der Grünen Mark und Eurowings auch durch eine Kooperation mit Steiermark Tourismus. So ziert etwa das grüne Steiermark-Herz den in Graz stationierten Eurowings-Airbus.