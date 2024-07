„Der Flughafen Graz wird sicher weiter wachsen“

Welche Investitionen tätigt der Flughafen Graz in der nahen Zukunft?

Wir wollen bis 2030 ein „grüner Airport“ werden mit einem CO2-neutralen Betrieb am Boden – für den Flugverkehr geht das natürlich nicht. Wir errichten eine Photovoltaik-Anlage am Dach des Parkhauses, es läuft auch eine Machbarkeitsstudie für eine große PV-Anlage auf einer Freifläche. Parkende Flugzeuge können künftig mit Strom aus dem Boden elektrisch versorgt werden, derzeit sind dieselbetriebene Fahrzeuge notwendig. Jährlich investieren wir in Summe etwa fünf bis sechs Millionen Euro, nächstes Jahr etwa in eine neue Gepäckanlage.