Österreichischer Kämpfer in der Ukraine getötet

Viele ausländische Kämpfer sind schon in der Ukraine gefallen

Den ukrainischen Truppen schließen sich seit Beginn des Krieges im Februar 2022 immer wieder Kämpfer aus anderen Ländern an. Viele von ihnen sind gefallen. Insgesamt wurden bisher mehr als 40.000 ukrainische und an die 80.000 russische Soldaten getötet.