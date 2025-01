Pioneers Vorarlberg haben Angstgegner zu Gast

Und der Start in die ganz heiße Phase erfolgt schon heute. In einem Heimspiel, aber gegen einen in dieser Saison bisher ganz schwierigen Gegner – die Black Wings Linz kommen in die Vorarlberghalle (19.30). In dieser Saison haben die Pioneers zwar gegen kaum einen Gegner eine wirklich positive Bilanz, die gegen die Stahlstädter ist aber besonders verheerend – nicht nur verloren die Feldkircher beide der bisherigen Duelle, nicht einmal ein Tor war ihnen gegen den Tabellensechsten bei den zwei Pleiten vergönnt.