Neun Runden der Wahrheit für die Pioneers

Mit dem 4:2-Auswärtssieg am vergangenen Samstag bei den Vienna Capitals haben sich die Pioneers Vorarlberg noch ein Türchen offen gehalten für die Pre-Playoffs. Und jetzt warten neun Runden der Wahrheit auf die Ländle-Cracks. Sieben Punkte Rückstand sind es auf die Caps, die den heiß begehrten zehnten Platz in der ICE Hockey League belegen. „Mit dem Sieg sind wir noch in der Jagd“, weiß PIV-Headcoach Dylan Stanley, „und das wollen wir auch bleiben.“