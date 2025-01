1:2! Pioneers unterliegen 99ers zum dritten Mal

Die knapp 2000 Zuseher in der Vorarlberghalle mussten dabei mit ansehen wie Jimmy Oligny die Gäste bereits nach 214 Sekunden mit 1:0 in Front brachte. Doch die Pioneers, bei denen Torhüter David Madlener einmal mehr eine bärenstarke Leistung zeigt, fighten sofort zurück, doch Oskar Maier und Joshua Passolt konnten ihre guten Versuch nicht im Tor versenken. Und so kam es wie es kommen musst: Im Mitteldrittel erspielten sich die 99ers ein Übergewicht und Oligny besorgte die 2:0-Führung (33.).