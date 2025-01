Oliver Mally: Der „Sir“ feiert sein Bühnenjubiläum

In den 40 Jahren seiner Karriere hat er viel erlebt: „Es ist schon schräg, dass ich mit vielen meiner musikalischen Helden, wie Doug McLeod oder Louisiana Red, die ich als Junger verehrt habe, später auf der Bühne stehen durfte. Das sind Momente, die sich ins Herz tätowieren“, erzählt er. Mit vielen Vertretern der internationalen Bluesszene hat Mally Freundschaften geschlossen, von denen auch das heimische Publikum profitiert. Sowohl in Leibnitz als auch in Graz veranstaltet Mally Bluesfestivals mit Top-Stars: „Viele davon können wir uns nur leisten, weil ich sie privat kenne.“