Chillen am Feuerkogel und in der Billard-Halle

Trainingslager absolviert Titelkandidat Hertha Wels keines, dafür geht’s am Samstag unmittelbar nach dem Test in Maxglan gegen Austria Salzburg in die Berge. Genauer gesagt mit der Seilbahn auf den Feuerkogel, wo es hoch über dem Traunsee auf der Kranabethhütte einen Mannschaftsabend gibt. „Wir übernachten dort im Matratzenlager, es gibt Hüttenmusik, Brettljause und die Spieler können endlich wieder einmal den Kopf freibekommen“, erklärt Wels-Manager Peter Huliak. Spezielle Aktionen für ein optimales Teambuilding gibt’s aber nicht nur in Wels: Die Jungen Wikinger Ried fuhren mit dem Teambus nach dem 5:4 im Test gegen Edelweiss nach Wels, wo sich der Regionalligist im „Cafe endlos“ am Billardtisch und vorm Darts-Automaten auf die neue Saison einstimmten.