Erleben Sie den Teambewerb bei der Ski-WM

Die Alpine Ski-Weltmeisterschaft 2025 verwandelt Saalbach vom 4. bis 16. Februar in das Epizentrum des internationalen Wintersports. Die weltbesten Athleten treten auf den anspruchsvollen Strecken an und sorgen für unvergessliche Momente. Höhepunkt folgt auf Höhepunkt, doch ein besonderes Highlight ist der mit Spannung erwartete Teambewerb am 4. Februar.