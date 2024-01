Gemeinnützige Bauträger: 20 Prozent mehr Wohnungen

„Jahr der Gemeinnützigen“

Das neue Jahr könnte nun aber das „Jahr der Gemeinnützigen“ werden. Denn das Bauvolumen steigt dieses Jahr um 20 Prozent an. Seit Herbst sind die Bauträger in 65 Gemeinden mit 80 Baustellen vertreten. Besonderes Augenmerk gilt vor allem dem klimafreundlichen Bauen. So liegt der Anteil an Öl-Heizungen bei den Gemeinnützigen jetzt schon bei unter zwei Prozent. Auch wenn es viel Lob für das zuletzt präsentierte 7-Punkte-Wohnprogramm des Landes gibt, betont Obmann-Stellvertreter Alexander Zlotek, dass es einen bundesweiten Bonus für CO₂-Ersparnisse bräuchte. Nur so könne man sich Sanierungen wie Nachverdichtungen leisten.