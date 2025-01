Der Wettergott meint es gut mit Kitzbühel

Erst von Samstag auf Sonntag kommt dann Föhnluft auf und es wird mit fünf bis sieben Grad milder. Für den Slalom seien die etwas höheren Temperaturen für die Piste aber weniger von Bedeutung, sagte der Wetter-Experte. Freitag und Samstag bleibt der Wind dagegen schwach. Während beim Super-G am Freitag mit Temperaturen um ein bis vier Grad gerechnet wird, soll es bei der Abfahrt am Samstag mit drei Grad am Start und sieben Grad im Ziel etwas wärmer werden.