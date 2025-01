Ein Lichtblick nährt die Hoffnung auf die Wende

Nur sechs Rennen ohne Top-6-Platz

Die Latte für Österreichs Fahrer liegt bei den beiden Rennen auf der Streif (Freitag Super-G, Samstag Abfahrt) hoch. In 21 Super-G standen die heimischen Racer erst einmal nicht auf dem Podium! 2019 – und da schrammte Kriechmayr um fünf Hundertstel am Stockerl vorbei. In der langen Geschichte der Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel gab es zudem lediglich sechs (!) Rennen ohne Top-6-Platz für Österreich.