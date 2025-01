Zitterpartie um Mandate

ÖVP: Sagartz und Laschober-Luif sind gesetzt

Hitzige Personaldebatten stehen in den nächsten Tagen bei den Türkisen ins Haus. Nach den Stimmenverlusten sind nur noch Grundmandate in den Wahlkreisen Neusiedl am See, Eisenstadt, Oberpullendorf und Oberwart fix. Vier Restmandate, darunter jenes für ÖVP-Chef Christian Sagartz und Carina Laschober-Luif, die als gesetzt gelten, kommen über die Landesliste. Die Entscheidung, auf wen die zwei verbleibenden fallen, soll beim Landesparteivorstand in einer Woche fallen. In Stellung bringt sich vor allem der Landessüden mit Bernd Strobl (Bezirk Güssing) und Philipp Kohl (Bezirk Jennersdorf). Letzterer meint: Wenn man mehr Mandate, wie Bezirke hat, sollte man alle Bezirke bespielen. Da will aber auch der Wirtschaftsbund mit Kandidatin Melanie Eckhardt und der Bezirk Neusiedl noch mitmischen.